Минск, , 13:23 — REGNUM Российско-белорусское совместное специальное учение с силами и средствами тылового, технического (материально-технического) обеспечения проводится с 23 по 27 августа на территории Белоруссии. Комплекс мероприятий осуществляется в два этапа под руководством замминистра обороны по вооружению и начальника тыла белорусской армии.

«Главной целью учения является проверка готовности и способности органов военного управления, сил средств технического и тылового (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран к совместным действиям, их взаимодействию и полевой выучки, а также подготовка к совместному стратегическому учению «Запад-2021», — сказано в сообщении пресс-службы минобороны Белоруссии.

В ходе учений будет проведено «исследование особенностей организации материально-технического (тылового и технического) обеспечения в условиях подготовки и ведения военных действий военнослужащими двух стран».

Армейцы отработают задачи по техническому прикрытию объектов на военно-автомобильных дорогах и железнодорожных направлениях, организации дорожно-комендантской службы, инженерно-аэродромному и аэродромно-техническому обеспечению посадки летательных аппаратов на аэродромный участок дороги и их повторного вылета. Они также отработают оборудование участков загрузки боеприпасов на автотранспорт, эвакуацию, ремонт и восстановление неисправной техники и вооружения, развертывание и функционирование полевого магистрального трубопровода, участков массовой заправки техники, а также выпечки и выдачи хлеба и другие.

В практических действиях нынешнего учения будет задействовано более 1,3 тыс военнослужащих, а также свыше 200 единиц специальной и автомобильной техники. Предстоящее стратегическое учение «Запад-2021» запланировано на 10−16 сентября.