Уфа, 23 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Состязания по восьми сельскохозяйственным компетенциям пройдут на национальном финале WorldSkills в Уфе. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Worldskills.ru Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани станут 1513 конкурсанта

Сообщается, что в Уфе завершаются работы по обустройству соревновательных площадок для проведения финала национального чемпионата «Молодые профессионалы», который состоится с 25 по 29 августа.

Отмечается, что среди сотни профессиональных компетенций, восемь пройдут по сельскому хозяйству. Конкурсанты смогут проявить себя в «ветеринарии», «сельскохозяйственных биотехнологиях», «агрономии», «эксплуатации сельскохозяйственных машин», «пчеловодстве, «цифровом земледелии», «геномной инженерии».

«WorldSkills значимое событие, для страны, республики и для АПК, в частности. Неспроста часть соревнований пройдет по сельскохозяйственным компетенциям. В первую очередь мероприятие позволит обратить более пристальное внимание на труд аграриев, поможет повысить престиж сельскохозяйственных профессий. По представленным компетенциям участвуют и ребята из Башкортостана, студенты наших сельскохозяйственных учебных заведений, будем болеть за их победу, за шанс представить российскую сборную на мировом уровне», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в состязаниях в Уфе планируют принять участие 1800 конкурсантов, из которых 600 человек являются юниорами.