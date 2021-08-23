Красногорск, 23 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Подмосковья планируется закупить свыше пяти тысяч единиц медицинского оборудования. Об этом 23 августа сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

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Причем большая часть — около 3 тыс. единиц оборудования поступят в поликлиники городов с населением до 50 тыс. человек, отметила она.

«Из 5130 единиц уже 1,2 тыс. практически в учреждениях. Все оставшееся оборудование поступит до конца ноября текущего года», — сказала Стригункова.