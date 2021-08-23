Ватикан, 23 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск может отречься от престола. Предположения о приближающемся конклаве всё чаще в последнее время звучат в ватиканских кругах. Об этом 23 августа сообщила газета Libero.

Aleteia Image Department Римский Папа Франциск

Причиной для этого может стать состояние здоровья понтифика, которому в декабре исполнится 85 лет. Издание напоминает, что столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот отрекся от престола.

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Франциск, несмотря на то, что ещё в молодости ему была удалена часть легкого после сложной пневмонии, отличается достаточно крепким здоровьем, пишет ТАСС. В последнее время он жалуется только на боли в ногах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля 2021 года папе Римскому Франциску провели операцию на толстой кишке. 14 июля понтифика выписали из поликлиники Джемелли в Риме. Сообщалось, что 84-летний Франциск чувствовал себя хорошо. Глава католической Церкви поблагодарил врачей и отметил, что чувствовал себя «как дома».