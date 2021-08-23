Москва, 23 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Минувшая неделя оказалась неудачной для рубля, что вполне логично, учитывая масштабы укрепления доллара и падения нефтяных цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Так, 20 августа пара доллар/рубль отметилась на свежих одномесячных максимумах в районе 74,45 руб., хотя к закрытию сессии слегка откатилась.

Новая торговая неделя 23 августа началась с укрепления российский валюты — котировки открылись под отметкой 74 руб., хотя пока не торопятся развивать коррективный импульс.

Еще с пятничных торгов на Уолл-стрит наблюдается улучшение отношения инвесторов к риску. Сегодня в Азии индексы устроили настоящее ралли, а подъем Европы и американских индексов говорит в пользу сохранения этой тенденции как минимум в течение сегодняшнего дня.

На этом фоне подрастает и нефть, восстанавливаясь после восьми дней падения. Дополнительную поддержку рублю оказывает налоговый период в РФ, влияние которого на этой неделе должно усилиться.

Впрочем, учитывая, что тема пандемии и ее последствий никуда не исчезла, общая обстановка в сегменте рисковых активов остается напряженной, и настроения могут снова испортиться в любой момент, подбросив индекс доллара к новым максимумам.

В этом контексте потенциал восстановления российской валюты выглядит ограниченным. На этой неделе влияние на динамику мировых рынков, включая наш, окажет симпозиум в Джексон Хоул, который пройдет в режиме онлайн-встречи.

В ближайшее время в центре внимания будет находиться отметка 74 руб. Если до конца сессии доллар не вернется выше этого уровня, можно рассчитывать на дальнейшее развитие коррекции с первичной целью на 73,70 руб.», — считает эксперт.

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