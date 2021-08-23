Новосибирск, 23 августа 2021, 13:18 — REGNUM Компания «УниверсалСтройИнвест» в рамках дела о банкротстве ООО НПО «Сибсельмаш» подала ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Об этом сообщает сайт «НГС Новости».

Василий Юрченко. 2011
Василий Юрченко. 2011
Premier.gov.ru

«По данным сервиса «Контур.Фокус», Василий Юрченко занял пост генерального директора «Сибсельмаша» в 2002 году. С 2012 года компания находится в стадии ликвидации. По состоянию на 2013 год, 100% фирмы принадлежали госкорпорации «Ростехнологии», — уточняет СМИ. — В телефонном разговоре Василий Юрченко не ответил на вопросы корреспондента «НГС» об иске».

Напомним, ранее суд удовлетворил иск Василия Юрченко о компенсации за имущественный вред за уголовное преследование.