Новосибирск, , 13:18 — REGNUM Компания «УниверсалСтройИнвест» в рамках дела о банкротстве ООО НПО «Сибсельмаш» подала ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Об этом сообщает сайт «НГС Новости».

Василий Юрченко. 2011 Premier.gov.ru

«По данным сервиса «Контур.Фокус», Василий Юрченко занял пост генерального директора «Сибсельмаша» в 2002 году. С 2012 года компания находится в стадии ликвидации. По состоянию на 2013 год, 100% фирмы принадлежали госкорпорации «Ростехнологии», — уточняет СМИ. — В телефонном разговоре Василий Юрченко не ответил на вопросы корреспондента «НГС» об иске».

Напомним, ранее суд удовлетворил иск Василия Юрченко о компенсации за имущественный вред за уголовное преследование.