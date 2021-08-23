Единовременные соцвыплаты пенсионерам и военным превысят 500 млрд рублей
Москва, 23 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Анонсированные Президентом единовременные соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют из дополнительных доходов бюджета. По предварительным подсчетам, общая сумма превысит 500 млрд рублей. Он этом рассказал журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Госдумы (фракция «Единая Россия») Андрей Макаров.
Экономика страны практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан, подчеркнул Андрей Макаров, комментируя инициативу Президента произвести единовременные выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей и военнослужащим — в среднем по 15 тысяч рублей.
Вторая категория получателей выплат — военнослужащие. Президент ранее назвал назначение этой выплаты справедливым и поручил Правительству и «Единой России» поработать вопрос законодательно.
По словам Андрея Макарова, первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей.
Положенные выплаты люди получат до конца 2021 года, подчеркнул он.