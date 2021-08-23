Москва, 23 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Анонсированные Президентом единовременные соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют из дополнительных доходов бюджета. По предварительным подсчетам, общая сумма превысит 500 млрд рублей. Он этом рассказал журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Госдумы (фракция «Единая Россия») Андрей Макаров.

Duma.gov.ru Андрей Макаров

Экономика страны практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан, подчеркнул Андрей Макаров, комментируя инициативу Президента произвести единовременные выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей и военнослужащим — в среднем по 15 тысяч рублей.

«В первую очередь, речь идет о пенсионерах — то есть тех людях, кто наибольшим образом пострадал от кризиса. Президент говорил об инфляции. Инфляция — это удорожание того, чем пользуются люди: продуктов, необходимого в повседневной жизни. Сильнее всего она бьет по малообеспеченным. Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери», — объяснил депутат.

Вторая категория получателей выплат — военнослужащие. Президент ранее назвал назначение этой выплаты справедливым и поручил Правительству и «Единой России» поработать вопрос законодательно.

По словам Андрея Макарова, первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей.

«Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», — сообщил Андрей Макаров.

Положенные выплаты люди получат до конца 2021 года, подчеркнул он.