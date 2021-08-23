Таллин, , 13:16 — REGNUM Политические противоречия не должны быть препятствие на пути избрания президента Эстонии уже в первом туре 30 августа нынешнего года. Об этом заявили журналисты государственного телерадиовещания ERR Анвар Самост и Тоомас Сильдам.

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По мнению журналистов, затягивание президентских выборов негативно скажется на местных выборах, которые ожидают страны уже в октябре нынешнего года.

Комментируя известия о том, что две крупнейшие правящие партии страны — Реформистская и Центристская — договорились о поддержке кандидата, руководителя Эстонского национального музея Алара Кариса, представители госСМИ подсчитали, что это обеспечивает ему 59 из 68 необходимых голосов во время голосования в национальном парламенте Рийгикогу.

Поэтому, считают они, нужна поддержка еще одной парламентской оппозиционной партии. Если реформисты и центристы ею заручатся, президента смогут выбрать в Рийгикогу уже 30 августа.

Самост считает, что необходимо дождаться, какую позицию займут националистическая партия «Отечество» и Социал-демократическая партия.

Он добавил, что правящие партии явно затянули с согласованием кандидатуры Кариса. Возможно, это связано с тем, что в результате столь «поздней презентации» у оппонентов останется совсем мало времени для предоставления какой-либо компрометирующей кандидата информации.