Москва, 23 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Власти Эфиопии рассчитывают на то, что Соединенные Штаты проведут пересмотр своей политики и отменят ранее введенные санкции против страны. Об этом 23 августа заявил посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау.

Эфиопия

«Да, действительно, существуют стороны, обвиняющие Эфиопию и использующие гуманитарный кризис в Тыграе как подспорье для достижения собственных целей. Как вы точно отметили, американское правительство ввело визовые ограничения для официальных лиц Эфиопии», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Аргау добавил, что в Эфиопии считают, что введённые США санкции являются несправедливыми и создающими препятствия для дипломатических отношений, которые существуют между странами на протяжении долгого времени.

«Мы надеемся, что правительство США пересмотрит свое решение в будущем. Считаем, что создание благоприятных условий для дипломатических контактов должно исходить от обеих сторон, чтобы снизить напряжение и восстановить добрые отношения, которые существовали долгие годы», — отметил посол Эфиопии в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау заявил, что эфиопские власти ожидают, что поставка российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в страну произойдёт в ближайшем будущем.