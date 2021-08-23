Геленджик, Краснодарский край, 23 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Кирилла Бледного, солиста группы «Пошлая Молли», задержала полиция в городе Геленджик. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Скриншот с YouTube Кирилл Бледный, солист группы «Пошлая Молли»

По данным телеграм-канала, во время своего концерта Бледный позвал фанатов подняться на сцену, из-за чего началась давка. На медицинском освидетельствовании выяснили, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Добавим, что на данный момент Кирилла Бледного уже отпустили из отдела полиции. Артист отделался штрафом вместо ареста за пьяный дебош.