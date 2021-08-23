Нальчик, 23 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки скончались от COVID-19 два человека. За выходные 21 и 22 августа число умерших составило шесть человек. Общее число случаев летального исхода достигло в республике 685, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Кабардино-Балкарии стали носителями коронавируса 29 036 жителей. За прошедший день была подтверждена инфекция еще у 88 человек. Выздоровели за те же сутки 96 пациентов. Общее количество сумевших преодолеть болезнь достигло 27 027 человек.