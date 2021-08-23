Кишинёв, , 13:14 — REGNUM В Генпрокуратуре Молдавии разработали ряд законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией. Об этом 23 августа заявил генеральный прокурор республики Александр Стояногло на брифинге.

Майя Санду и Александр Стояногло Presedinte.md

Генпрокурор заявил, что разработана программа «Десять шагов, которые необходимо предпринять для борьбы с коррупцией». Она предусматривает снятие всех иммунитетов с чиновников любого ранга, включая президента страны.

Стояногло также заявил о необходимости ввести ответственность для членов «коллегиальных органов». Он отметил, что именно подобные органы принимали решения по выдачи банкам кредитов, которые были украдены, но привлечь их невозможно из-за отсутствия необходимых законов.

Также генеральный прокурор предложил упростить процесс увольнения прокуроров, пересмотреть законы, внедряющие «коррупционные схемы», реформировать Антикоррупционную прокуратуру и создать суды по делам о коррупции. При этом он заявил, что нужно дать больше полномочий прокурорам.

Напомним, 20 августа большинство депутатов парламента Молдавии поддержали резолюцию, в которой была дана негативная оценка деятельности генпрокуратуры республики. Депутаты потребовали представить в течение 30 суток план по возврату похищенных из банков $1 млрд. Стояногло выступил с критикой этой резолюции.

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