Ярославль, 23 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Ярославле собираются предпринять вторую попытку застройки печально известного микрорайона «Новый Ярославль», застройщик которого обманул дольщиков и обанкротился. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net «Новый Ярославль»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство трёхэтажных домов «Нового Ярославля» вела компания «Руф Стайл Констракшн» на землях Ярославского муниципального района. В 2017 году строительство остановилось. Чтобы помочь застройщику, власти включили территорию в городскую черту — это должно было способствовать привлечению кредита на достройку домов. Но фирма всё равно обанкротилась.

Хозяином земельного участка является принадлежащее государству АО «ДОМ.РФ». В июле 2021 года госкомпания обратилась к городским властям с просьбой изменить зонирование земли с малоэтажного строительства на среднеэтажное. Это позволит строить здесь дома до 8 этажей. Конкретные планы власти пока не раскрывают.

«Правообладателем земельных участков, на которых планировалось разместить ЖК «Новый Ярославль», является АО «ДОМ.РФ». АО «ДОМ.РФ» в адрес мэрии г. Ярославля направлены заявки о разработке документации по планировке соответствующих территорий. В настоящее время рассматривается вопрос о возможности реализации комплексного развития территорий в отношении указанных земельных участков», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте строительства Ярославской области.

Построенные ранее трёхэтажные дома давно брошены и разрушаются. Журналисты уже назвали «Новый Ярославль» «городом-призраком». Скорее всего, новый застройщик будет сносить здания и строить на этом месте более выгодные многоэтажные дома.

Всего в результате реализации проекта «Новый Ярославль» было обмануто 240 дольщиков. В первом квартале 2020 года выплату компенсаций по 10-ти проблемным домам обанкротившегося застройщика «Руф Стайл Констракшен» осуществил Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства осуществил. Деньги за недостроенные квартиры перечисляло всё то же АO «ДОМ.РФ».