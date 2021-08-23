В Ярославле могут реанимировать «район-призрак»
Ярославль, 23 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Ярославле собираются предпринять вторую попытку застройки печально известного микрорайона «Новый Ярославль», застройщик которого обманул дольщиков и обанкротился. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство трёхэтажных домов «Нового Ярославля» вела компания «Руф Стайл Констракшн» на землях Ярославского муниципального района. В 2017 году строительство остановилось. Чтобы помочь застройщику, власти включили территорию в городскую черту — это должно было способствовать привлечению кредита на достройку домов. Но фирма всё равно обанкротилась.
Хозяином земельного участка является принадлежащее государству АО «ДОМ.РФ». В июле 2021 года госкомпания обратилась к городским властям с просьбой изменить зонирование земли с малоэтажного строительства на среднеэтажное. Это позволит строить здесь дома до 8 этажей. Конкретные планы власти пока не раскрывают.
Построенные ранее трёхэтажные дома давно брошены и разрушаются. Журналисты уже назвали «Новый Ярославль» «городом-призраком». Скорее всего, новый застройщик будет сносить здания и строить на этом месте более выгодные многоэтажные дома.
Всего в результате реализации проекта «Новый Ярославль» было обмануто 240 дольщиков. В первом квартале 2020 года выплату компенсаций по 10-ти проблемным домам обанкротившегося застройщика «Руф Стайл Констракшен» осуществил Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства осуществил. Деньги за недостроенные квартиры перечисляло всё то же АO «ДОМ.РФ».