Красногорск, 23 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Пять новых мини-детских садов откроют в Подмосковье к 1 сентября. Об этом 23 августа сообщила зампред правительства — министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Http://gradkostroma.ru Детский сад

Учреждения начнут работать в Ленинском городском округе, Долгопрудном и Балашихе. Каждый детсад будет рассчитан на 500 мест.

«У нас здесь рисков нет никаких, в Балашихе, в микрорайоне Саввино, уже практически все готово к открытию. Что касается Ленинского, там идет поставка оборудования. Во втором мини-детсаду в Ленинском все готово, и мы ждем детей», — сказала Каклюгина.