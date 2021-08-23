Москва, 23 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Такие печальные «самостийные» результаты развития Украины за последние десятилетия делают её страной-неудачницей и в экономике, и в социальной сфере. Это полная потеря самостоятельности в области внешней политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Украина подчинена заокеанскому государству, по сути, она стоит с протянутой рукой. Без международно-финансовых валютных институтов украинские власти не видят развития страны. Деньги нужны, а их никто давать не хочет, потому что реформ никаких нет.

На Украине по-прежнему доминирует ультраправая националистическая повестка и соответствующие силы, в том числе неонацистского толка. Никуда не делся «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и т. д. Это всё радикалы, и они, по сути, продолжают диктовать повестку и в Киеве, и на местах. В такой ситуации никто из инвесторов серьёзно вкладываться в эту страну не будет.

Идеология нацизма, которая проповедуется на всех уровнях на Украине, в такой открытой позиции в отношении нацистских преступников, во-первых, встречает довольно серьезное непонимание и противодействие в украинском обществе. Потому что для многих граждан этой страны такая линия выглядит неприемлемой и противоречит их монументальным ценностным установкам.

Во-вторых, такая идеология, разумеется, отталкивает тех, кто при других обстоятельствах был бы готов поучаствовать в развитии Украины, вложиться в экономику, имеются в виду в первую очередь иностранные и западные инвесторы.

Вряд ли сейчас кто-то из иностранных инвесторов будут поддерживать Украину и «завязываться» в стратегическом долговременном плане в финансовом отношении с властями Украины на ее развитие. Пока результаты прискорбные и перспектив для успешного развития нет, если данный курс властей продолжится.

Власти Украины не делают никаких шагов по серьезному дистанцированию от крайних националистических сил, по их приструниванию, они продолжают себя прекрасно чувствовать. Пока на Украине идет грубая и противоправная охота на ведьм в отношении тех политиков, которые видят будущее Украины в тесном взаимодействии с различными государствами, в том числе со странами СНГ и с Россией.

На Украине с националистами никто серьезно не разбирается. К сожалению, эти силы продолжают свою деятельность, в некоторой степени украинские власти на них опираются, пытаются их использовать. Это крайне опасная игра», — высказал свое мнение Константин Долгов.

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