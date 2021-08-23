Каир, , 13:31 — REGNUM У Сербии и Египта большие перспективы развития двухстороннего сотрудничества. Такое мнение 23 августа высказал министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, который находится с официальным визитом в Каире.

Никола Селакович Mfa.gov.rs

В интервью египетским СМИ глава сербской дипломатии напомнил, что одна из его задач во время визита в Каир — вручить приглашение президента Сербии Александра Вучича своему египетскому коллеге Абдуле Ас-Сиси принять участие в конференции Движения неприсоединения, которая пройдет 11 и 12 октября в Белграде.

По словам Селаковича, участие Египта в этой конференции чрезвычайно важно, учитывая ключевую роль этой страны в учреждении этой международной организации, а также тот факт, что Каир на международной арене является последовательным защитником основополагающих принципов движения, цитирует телеканал РТС слова Селаковича из интервью египетскому изданию «Ахрам».

Напомним, что власти Сербии планируют провести в октябре в Белграде конференцию по случаю 60-летия создания Движения неприсоединения. Как ранее заявил глава МИД Сербии Никола Селакович, это движение продвигало идеи равноправия, свободы и миролюбивого сотрудничества всех народов.

Движение неприсоединения было учреждено в октябре 1961 года в Белграде. Оно объединило 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.