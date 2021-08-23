Новосибирск, 23 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Из новосибирского аэропорта «Толмачёво» осенью можно будет улететь в города Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Базовый авиаперевозчик аэропорта S7 Airlines с 1 ноября приступает к выполнению прямых регулярных рейсов в Эль-Фуджайру и Рас-Эль-Хайму.

Sean MacEntee Авиаперевозки

«Рейсы в Эль-Фуджайру будут выполняться по понедельникам, в Рас-Эль-Хайму — по средам. Полеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Airbus A320neo», — уточнили в воздушной гавани.

В «Толмачёво» напомнили, что Эль-Фуджайра — самый молодой из семи эмиратов и единственный, где нет нефтедобывающей промышленности. Рас-Эль-Хайма — самый северный из эмиратов, известный своими красивыми горами, подступающими почти вплотную к морю.