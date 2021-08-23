Владикавказ, 23 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Северной Осетии судят врачей из Республиканской психиатрической больницы, которых подозревают во взяточничестве. За «благодарность» в значительном размере двое сотрудников медучреждения помогали в установлении липовой инвалидности, сообщили 23 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Фигурантами дела стали врач-психиатр кабинета активного диспансерного наблюдения и специалист по социальной работе. За денежное вознаграждение в сумме 270 тыс. рублей они согласились помочь одной гражданке в постановке на учет у врача-психиатра и направлении её на медико-социальную экспертизу. Жительница региона сама обратилась к медикам, а после передачи 70 тыс. рублей передумала и заявила в правоохранительные органы.

В ходе оперативного мероприятия по передаче оставшейся суммы в размере 200 тыс. рублей медиков задержали. Они не стали отрицать факт взяточничества и активно содействовали следствию. В настоящее время их дело передано в суд для вынесения приговора.