Вашингтон, 23 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Компания Dodge (принадлежит Chrysler) представит в 2022 году концепт электрифицированного автомобиля. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на главного исполнительного директора Dodge Тимоти Кунискиса.

Motor1 Тизеры электрифицированного Dodge

В планах Dodge представить до конца 2021 года собственную стратегию по электрификации. Так, ранее компания представила тизер электрического маслкара, который может быть представлен в 2024 году.

В следующем году компания Dodge планирует представить плагин-гибридную модель и полностью электрический концепт.

По словам Кунискиса, концепт должен стать прообразом будущих полностью электрифицированных моделей марки. При этом он отметил, что за счет электрокаров компания планирует расширить клиентскую базу.

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