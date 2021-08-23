Самара, 23 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. 437 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в области выявили 86 722 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 3046 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа констатировали смерть 22 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 75 562 человека, в том числе 233 человека победили вирус за минувшие 24 часа.