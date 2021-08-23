Таллин, , 13:16 — REGNUM Попытки героизировать нацистских пособников подлежат решительному осуждению, заявили в посольстве России в Эстонии, комментируя установку памятника «лесным братьям». Об этом говорится в распространённом сообщении диппредставительства.

Граница Эстония-Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

Накануне, как сообщало ИА REGNUM, в Выруском уезде Эстонии состоялась церемония открытия памятника бывшим «лесным братьям». Это националистическое вооруженное бандподполье действовало в Эстонии после Великой Отечественной войны.

В посольстве РФ установку такого памятника назвали попыткой фальсифицировать историю и предать забвению подлинных героев — солдат Красной Армии, освободивших Европу и мир от нацизма. Подобные инциденты подпитывают национализм, ксенофобию и радикализм, добавили дипломаты.

Годом ранее на эстонском острове Сааремаа установили памятник в честь Ильмара Илпа — главаря банды, которая до 1950 года терроризировала и убивала мирных жителей. Жертвами банды становились люди, которых подозревали в сотрудничестве с советской властью.

«Имеющиеся факты подтверждают, что с конца 1944 по 1946 год эстонскими «лесными братьями» были убиты пять офицеров и солдат Красной Армии и 456 гражданских лиц», — напомнили в дипмиссии.

Попытки героизации нацистских пособников «ничего кроме решительного осуждения не заслуживают», подчеркнули российские дипломаты.

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