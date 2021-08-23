Джакарта, 23 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 потрясло провинцию Восточная Нуса-Тенггара, сообщает CNN Indonesia.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что эпицентр землетрясения находился в 171 км от района Карера. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

«Остерегайтесь возможных афтершоков», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, тектоническое землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Индонезии.

Подробнее в материале:Тектоническое землетрясение произошло в Индонезии