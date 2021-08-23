Юрьевец, Ивановская область, 23 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Открытие XV Международного кинофестиваля им. А. Тарковского «Зеркало» состоится в городе Юрьевце Ивановской области 27 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Андрей Тарковский на съемках фильма «Солярис»

Ведущим церемонии станет режиссер, актер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович. Музыканты открытия — диджей и звонарь Филипп Горбачев и группа «Колокол».

Также в Юрьевце, городе детства режиссера Андрея Тарковского, с 27 по 29 августа планируется провести отдельный городской фестиваль со своей программой, выставками и проектами. В день открытия фестиваля на территории бывшего Юрьевецкого пивоваренного завода будет работать арт-центр — здесь возведут сцену и уличный кинотеатр, где состоится церемония открытия, а также кинопоказы и творческие встречи. В день открытия фестиваля на территории завода заработает карусель «Зря» — уникальный музыкальный арт-объект, который совмещает вращающуюся сцену, танцпол и аттракцион. Карусель постоянно участвует в международном кинофестивале анимации «Бессонница», в 2020 году проект был представлен на фестивале в Лос-Анджелесе. Также в здании завода будет открыта специальная выставка к 15-летию кинофестиваля «Зеркало»: подборка авторских фотопортретов гостей фестиваля за всю его историю будет собрана в уникальную авторскую инсталляцию.

В программу фестиваля также войдет аудиоспектакль «Около детства», посвященный городу Юрьевец. Аудиоспектакль создан на материалах бесед с жителями Юрьевца об истории города детства Андрея Тарковского, а с 27 по 29 августа жители и гости Юрьевца смогут отправиться на прогулку по городу с этим аудиогидом.

28 август, в рамках акции «Ночь кино» в Юрьевце состоится специальный показ первого полнометражного фильма по мотивам российских комиксов «Майор Гром: чумной доктор», его представят продюсеры Михаил Китаев и Артем Габрелянов. 29 августа будет представлен фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» из фестивальной программы «Костюм в кино».

XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет в Ивановской области с 27 по 31 августа. В основную конкурсную программу в 2021 году включено девять фильмов кинематографистов из России, Монголии, Киргизии, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании.