Красногорск, 23 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Ремонт пешеходных переходов возле школ в Подмосковье должен завершиться до 27 августа. Об этом 23 августа заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на заседании регионального правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пешеходный переход

По его словам, всего было проверено 1594 пешеходных перехода. По итогам проверки выявили 431 замечание.

«На сегодняшний момент у нас устранено 87% нарушений. Мы эту всю работу планируем закончить также на этой неделе к 27 числу», — сказал Гержик.