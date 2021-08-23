Кишинёв, 23 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Кишинёве неизвестные вандалы закрасили защитное стекло над надписью времён Великой Отечественной войны. Об этом 23 августа сообщает «Блокнот».

Румынская оккупация Молдавии

По информации журналистов, была осквернена надпись «Осмотрено. Мин нет», сделанная 27 августа 1944 года. По решению муниципального совета Кишинёва, надпись признана памятником истории.

Защитное стекло ранее было установлено членами общественных организаций «Август» и «Русский историко-патриотический клуб».

Стоит отметить, что 29 августа исполняется годовщина со дня освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. В прошлые выходные стало известно, что неизвестные повредили мемориальную плиту в честь героев-десантников в молдавском селе Корпач Единецкого района. В посольстве России в Кишинёве потребовали соответствующей реакции со стороны правоохранителей на этот акт вандализма.