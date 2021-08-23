Москва, 23 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Гимнастка и каскадёр Карина Асмус, сестра актрисы Кристины Асмус, попросила певицу Полину Гагарину«не обесценивать» работу каскадёров. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полина Гагарина

https://www.instagram.com/p/CS3nYOoNlTB/

«Вчера Полина Гагарина выложила сторис, где написала, что трюк (прыжок из машины на дорогу) в новом клипе она выполняла сама… Это неправда», — пишет Асмус. «…я с уважением к Вам отношусь, у Вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу. Мы искренне не понимаем, почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?!», — удивляется она.

Ранее Полина Гагарина представила клип на песню «Вчера». В ролике её героиня танцует в ярко-красном платье на шоссе, а также выпрыгивает с заднего сиденья быстро едущего автомобиля.