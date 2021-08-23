Таллин, , 12:56 — REGNUM Чтобы не отставать от пронацистской, проамериканской и антисоветской политики стран Прибалтики, а опережать её, надо не только осуждать установку памятников бандитам, но и поминать жертв их террора, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 августа, комментируя заявление посольства России в Эстонии.

Эстония © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в посольстве раскритиковали установку памятника «лесным братьям». Памятник (деревянная скульптура) был открыт 22 августа в деревне Хюти.

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« Критиковать установку в прибалтийских государствах памятников вооруженному бандподполью послевоенного периода — это «бить по хвостам». Называть его националистическим — совершать смысловую ошибку.

Эти бандиты воевали не с русскими, украинцами или белорусами, не с латышами, литовцами и эстонцами, стоявшими за советскую власть, и даже не с евреями, хотя вместе с гитлеровцами и гитлеровскими приспешниками из числа русских ранее уничтожали всех их. Они воевали с советской властью. Они хотели либо возврата гитлеровцев, либо прихода американцев — ещё тогда, в 1945 году. Памятники им сегодня ставят в том числе и за это.

Впрочем, говорить, что они воевали, — это слишком комплиментарно: они занимались терроризмом и бандитизмом. За что и уничтожались.

Чтобы не отставать от этой пронацистской, проамериканской и антисоветской политики, а опережать её, надо не только уже свершившуюся установку памятников бандитам осуждать, а системно поминать жертв их террора. Этих жертв среди мирного населения Эстонской, Латвийской и Литовской СССР десятки тысяч — учителей, врачей, колхозников, инженеров, библиотекарей, советских и партийных работников вместе с семьями и так далее. Мест таких убийств — сотни. На каждом из них в траурную дату, в день совершённого там террористического акта общественные организации нормальных людей в этих странах и приходы православной церкви, представители других конфессий должны проводить поминальные встречи.