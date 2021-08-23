Уфа, 23 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Общая стоимость строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня в Башкирии оценивается в 18 млрд рублей. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что реализовывать данный проект в республике намерены в три очереди.

«IQ-парк Сколково сдадут в первом квартале 2022 года, центральное ядро — к концу 2024 года. Третья очередь на южном склоне реки Белой будет готова к концу 2025 года. Общая стоимость строительства оценивается в 18 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Отмечается, что IQ-парк будет располагаться на 36 тысячах кв. метров. На этой территории планируют разместить цифровую библиотеку, коворкинги, стартап-студии для студенческого предпринимательства, а также офисы компаний.

«Центральное ядро кампуса площадью свыше 70 тысяч кв. метров позволит создать 2500 мест для проживания студентов и аспирантов вузов, разместить научные организации республики, а также лаборатории мирового уровня в области генетики, геофизики, фотоники и цифровых технологий», — сообщает пресс-служба ведомства.

На этой территории, планируют разместить спортивный комплекс, зону общественного питания, предприятия бытового обслуживания резидентов кампуса.

В ходе строительства третьей очереди планируется построить семь тысяч кв. метров жилья для профессоров, приглашенных из-за рубежа преподавателей.

«С учетом параметров проекта мы можем претендовать на 10 млрд рублей федеральной поддержки. Кампус позволит создать дополнительные учебные и рабочие места, площадку для развития человеческого капитала, качественную городскую инфраструктур», — приводит пресс-служба слова куратора проекта, руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина.