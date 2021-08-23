Прага, 23 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В настоящее время власти Чехии не хотят углублять кризис в своих отношениях с Россией, однако в Праге не видят интереса к диалогу со стороны Москвы. Об этом 23 августа заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе своего выступления на совещании послов страны.

Doležal Michal 420on.cz Андрей Бабиш

По словам Бабиша, которые приводит чешское издание Novinky. cz, в настоящее время отношения между Россией и Чехией переживают очень тяжелый период, однако это происходит, как он считает, не по вине чешской стороны.

«Мы не заинтересованы в дальнейшем углублении кризиса, но для диалога нужны двое, а я не вижу с российской стороны интереса к диалогу. К тому же о диалоге не может быть речи до тех пор, пока Чехия включена в российский список недружественных стран», — сказал он.

Также премьер-министр Чехии добавил, что руководство республики считает главными партнерами страны Германию, США, Израиль, Великобританию и Францию, а также хочет развивать отношения с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия была исключена из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусной инфекцией минздравом Чехии.