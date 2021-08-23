Москва, 23 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В России планируется сформировать индустрию по выпуску электромобилей, сообщил 23 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие десять лет», — сказал он.

По словам Мишустина, документ касается всех основных категорий автомобилей — от легковых до автобусов и больших тягачей. Среди задач — стимулирование спроса за счёт кредитования и комплексных городских программ. Также внимание будет уделено созданию инфраструктуры, особенно появлению «быстрых» зарядных станций.

Глава правительства считает, что за электромобилями и транспортными средствами на экологичных силовых агрегатах будущее, поэтому нужно развивать это направление. Он отметил, что ряд компетенций в России уже есть, а реализация изложенных в концепции идей «позволит сформировать собственную индустрию по выпуску электромобилей, привлечь частные инвестиции и создать около 40 тыс. высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке».