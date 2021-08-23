Киев, 23 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Киев с сегодняшнего дня, 23 августа, начинает «обратный отсчёт времени до освобождения Крыма». Об этом в ходе так называемого саммита «Крымская платформа» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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«С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчёт времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова, — подчеркнул украинский лидер. — И вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдёт в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь».

Глава государства пообещал сделать всё возможное для возвращения полуострова в состав Украины и выразил надежду на то, что совместная работа с международными партнерами вынудит Россию сесть за стол переговоров.

«И Украина, и я лично будем делать всё возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», — подчеркнул Зеленский.

При этом он добавил, что в одиночку Украина никогда не сможет вернуть Крым, для этого стране нужна «действенная поддержка на международном уровне».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Киеве проходит саммит «Крымская платформа», инициированный Украиной. Участие в нём принимают представители 44 стран и международных организаций. В частности, на уровне президентов представлены девять стран: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия.