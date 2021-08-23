23 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Берлин может ввести санкции против Российской Федерации, если Москва будет использовать «Северный поток — 2» в качестве оружия.

Мирослава Романенко, , 18:05 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин может ввести санкции против Российской Федерации, если Москва будет использовать «Северный поток — 2» в качестве оружия, сообщает газета «Известия». Заявление было сделано канцлером ФРГ по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ангела Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», — приводит слова Меркель издание.

Читайте также: Меркель пригрозила России санкциями

Слова Ангелы Меркель обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что вряд ли ФРГ станет вводить санкции против России, а газопровод СП-2 выгоден Европе. Кроме того, некоторые отметили, что через территорию Украины просто будет транзитироваться газа столько, сколько нужно будет Европе, учитывая загруженность иных газопроводов.

«Германия поддержит санкции против своего бизнеса?» — задался вопросом Viacheslav M.

«То, что для всей Европы — выгодный экономически проект, для нашего президента — оружие… И все «должны» бегом спасать Украину! Что значит им невыгодно?! Кому это интересно?! Украину спасайте, вам говорят!!! А что думает Меркель на самом деле, никто не узнает, потому что она очень воспитанная…» — сарказмом добавила Татьяна М.

«Использовать как оружие…». А если что-то сломается или взорвётся на территории Украины?!» — спросил Sergey G.

Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским President.gov.ua

«Уж за продление договора, это решать не Германии, а в ответ на санкции можно и вентиль прикрутить наполовину», — пишет Вацлава Б.

«Трубу как оружие можно использовать только если ей огреть по башке. Но ваше правительство и так долбанутое, так что этот вариант отпадает», — иронизирует один из комментирующих.

«Россия не будет использовать газопровод как оружие, потому что у нее есть реальное оружие. По газопроводу просто будет идти много газа в Германию. А по украинской трубе — ровно столько, сколько не будет хватать по суммарным газпромовским газопроводам. Так что взяли свечки и молиться за рост покупок российского газа Европой», — не без сарказма пишет Вячеслав Ш.

«Да? Поддержит санкции?! Это, что во вред своему народу, экономике?! Что за бред?» — не понимает Алла М.

«Терпеливая Меркель, однако! Могла бы сказать прямо: «Вместо установки столбов с флагами по всей стране, которые падают, не дождавшись «праздника», добывайте свой газ, придурки, и не нойте!». Хотя всего лишь 40 минут встречи говорят сами за себя…» — написал Олег Валентинович.

Укладка труб газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Ради санкций на Россию она пожертвует «Северным потоком?» — не понимает Виктория Р.

«О результатах встречи Зеленского и Меркель станет ясно до 31 августа: либо Зеленский предварительно принял озвученные ему требования и летит в США, либо он сделал ставку на Британию и встречи с Байденом не будет. Либо США, ЕС и Россия ведут Украину к миру, либо Британия и Зеленский ведут Украину к катастрофе. Условия простые: Украина не мешает сделке Байдена-Путина, не суётся в СП-2 и развитие отношений ЕС с Россией, прекращает политику русофобства и реализует Минские соглашения. Но реализация для Зеленского сложная: нужен полный разворот от той политики, которую он реализовывал два года, и надо помножить на ноль радикалов. Но судя по пресс-конференции и по чуть не избиению Меркель, Зеленский или очень сильно зависит от Британии, или очень сильно верит в её покровительство. Зря. Все те, кого Британия ограбила после использования и отравила «Новичком» (или чем там сейчас травят, чтобы Путина обвинить), не дадут соврать», — написал на своем телеграм-канале об итогах встречи Зеленского с Меркель украинский политолог Александр Скубченко.

Читайте также: Зеленский заявил Меркель, что Украине нужны «большие деньги»