Ницца, Франция, 23 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Французская полиция задержала трёх несовершеннолетних после массовой драки на матче чемпионата страны по футболу между «Ниццей» и «Марселем». Об этом 23 августа сообщает телеканал BFM TV.

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Отмечается, что протоколы в отношении подростков были составлены на месте. В тот же вечер их отправили домой к родителям.

Как сообщало ИА REGNUM, во время матча один из фанатов «Ниццы» попал бутылкой в игрока «Марселя» Димитри Пайета, после чего тот бросил предмет обратно на трибуну. После этого фанаты прорвались на поле и устроили массовую драку.

В результате инцидента «Марсель» отказался продолжать матч. Счёт на момент остановки игры был 1:0 в пользу «Ниццы».