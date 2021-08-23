Красногорск, 23 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Во все 22 новые школы Подмосковье набран педагогический персонал. Об этом 23 августа заявила зампред правительства — министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По её словам, все эти учебные заведения начнут работу с 1 сентября 2021 года.

«Во все 22 учреждения подобраны команды педагогов. Каждого директора мы собеседовали, у каждого есть понимание того, как организовать работу», — сказала Каклюгина.