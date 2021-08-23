Таллин, 23 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Союз бывших «лесных братьев» открыл 22 августа в Мынисте (южная Эстония) памятник, посвященный членам бандформирований, действовавших на территории республики после окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee.

«Лесные братья»

Сам памятник представляет собой деревянную скульптуру, изображающую трех мужчин, которые несут на руках держащую эстонский флаг женщину. В основу идеи легло творчество «лесного брата» Хуго Стурма.

Как отмечает sputnik-meedia.ee, «лесные братья» — совокупное название отрядов националистических вооруженных бандформирований в послевоенной советской Прибалтике.

Сейчас в Эстонии, Латвии и Литве «лесных братьев» героизируют, заявляя о том, что они были «борцами за свободу и независимость». В их честь проводятся различные публичные мероприятия, открываются памятники, организуются военно-спортивные игры и торжественные официальные похороны «героических» борцов с советской властью.

Однако есть множество свидетельств борьбы «лесных братьев» не с «советскими оккупантами», а с мирным населением.