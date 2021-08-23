23 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter решение королевы Елизаветы II подать в суд на герцогов Сассекских.

Джейн Спай, , 18:02 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II планирует подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл за их неоднократные оскорбительные заявления в адрес королевской семьи.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает издание The Sun, такое решение было принято после того, как в июле 2021 года принц Гарри заявил о выпуске мемуаров о своей жизни. В книге принц написал о своем опыте и жизненных уроках, «которые помогли ему сформироваться». Дата выхода мемуаров запланирована на 2022 год, именно тогда будет отмечаться платиновый юбилей королевы Елизаветы II.

Некоторые пользователи назвали решение королевы правильным, потому что герцоги Сассекские должны заплатить за свои слова.

«Хорошо. Я надеюсь, Меган и Гарри придётся потратить каждый пенни, который у них есть, на свою защиту», — прокомментировал @Beewee16491640.

Комментаторы призвали королеву наконец-то лишить Гарри и Меган всех титулов, чтобы посмотреть, как это «поможет ему сформироваться».

«Замечательно! Со своими мемуарами Гарри зашел слишком далеко. Теперь отсуди у него последний пении и отбери все титулы, и с сайта тоже убери», — написал @wishingmum.

Принц Гарри Dod.defense.gov

«Поверю этому, когда оно реально произойдёт. Если королева действительно даёт отпор, она должна совершить юридическое действие», — считает @ChicDelights8.

«Да, я бы посмотрел на то, каким же человеком он станет без титулов», — добавил @nabil_aldo.

Ряд пользователей отметили, что Гарри действительно нужно привлечь к ответственности за свои слова.

«Ей действительно нужно делать что-то, они не просто лицемеры, плюющиеся нонсенсом, они нападают на людей, которые посвятили себя службе и обязанностям», — считает @PhoenixWillow33.

«Кто-то должен бороться с ними, потому что эта книга сделает всё ещё уродливее. Гарри должен понять, что если у него нечем подтвердить свои заявления, то он и его издатель окажутся в суде», — добавила @SabirahLohn.

Часть пользователей не поверила новости, потому что это всё слишком лично, а королева, в отличие от Сассекских, «не выносит сор из избы». В комментариях заявление назвали фейк-ньюс.

«Королевская семья никогда бы не выносила такие вещи на публику, так что пока они не назовут источник, это фейковые новости», — считает @emberglow60.

«Вы только что это придумали это, не так ли?» — спросил @grumpissimo.

Некоторые пользователи считают, что такого никогда не случится.

«Не произойдет такого», — прокомментировал @LeftRig57257476.

Ряд комментаторов отметил, что после заявления у них проснулся ещё больший интерес к мемуарам Гарри.

«Теперь я заинтересовалась в его книге, я не думаю, что это правильно со стороны королевы, подавлять то, что Гарри хочет сказать. Может быть, у нас у всех есть право это знать», — написала @bec_r_r.

Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям Carfax2

В комментариях отметили, что принц Гарри лишь рассказывает о своей личной жизни, опыте, участвует в благотворительности и помогает людям. В этом списке нет ничего, что может опорочить честь королевской семьи.

«Не уверен, как Гарри, играющий в поло и помогающий заработать 3,5 миллиона на благотворительности, может так разочаровать», — написал @EIphin.

Многие пользователи отметили, что королева «не на тех напала», вспомнив новости про принца Эндрю, которого обвиняют в педофилии.

«А что насчёт принца Эндрю? Без сомнений, он причинил больше ущерба», — поинтересовался @jayar1947.

«Это ложный след, чтобы отвлечь внимание от его любимого сына, от того, который с Эпштейном дружил», — прокомментировал @hawkins_carole.

Напомним, принца Эндрю обвиняют в изнасиловании 17-летней девочки, которую привез к нему осужденный за педофилию американский финансист Джеффри Эпштейн. Сам принц обвинения отрицает. Несмотря на критику со стороны общественности, королева Елизавета II решила оставить принца во главе гренадерской гвардии.