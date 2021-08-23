Москва, 23 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В РФ может произойти региональная миграция сотрудников, работающих в удаленном режиме, в регионы с более комфортным эпидемиологическим «климатом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

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«В РФ большой всплеск интереса к дешевой аренде жилья могут сделать трудовые мигранты, если им продлят послабления, которые связанные с требованиями к нахождению их на территории РФ, или откроют «зеленый коридор» на въезд, — сказала Школьная. — Сейчас, в условиях снижения уровня реальных располагаемых доходов, рост стоимости аренды жилья до конца года на 10 и более процентов от текущей ситуации может быть связан с тем, что спрос превысит предложение. Например, резкий наплыв трудовых мигрантов к середине осени (маловероятный сценарий), возможное дополнительное введение [ковидных] ограничительных мер в некоторых регионах».

Это, по словам Школьной, может привести к миграции сотрудников, которые работают в удаленном режиме, в регионы с более комфортным «климатом», что вызовет подорожание жилья в эконом-сегменте.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Школьная объяснила, когда в РФ будет резкий рост стоимости аренды жилья.