Кемерово, 23 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Кемеровский государственный медицинский университет и новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Коронавирус стал испытанием на прочность сфер здравоохранения, промышленности, науки. Центр «Вектор» — один из крупнейших научно-исследовательских центров, разработавший одну из эффективных вакцин от коронавирусной инфекции. Высококлассные специалисты и уникальное современное оборудование экспертного класса КемГМУ позволят совместным разработкам выйти на другой уровень», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Отметим, что по данным на сегодня, 23 августа, в Кемеровской области за минувшие сутки было выявлено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией.