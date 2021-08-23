В саратовских ЗАГСах установили рекорд по числу зарегистрированных браков
Саратов, 23 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Саратовской области 21 августа до полуночи шла регистрация браков. Минувшая суббота стала абсолютным рекордсменом года в регионе по числу желающих узаконить отношения в один день. Всего в предпоследнюю субботу августа брак заключили 340 пар, заявила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.
«Красивую» дату —
Со слов Пономаревой, в этом году органы ЗАГС Саратовской области пошли на эксперимент — организовали проведение регистраций браков во «Дворце бракосочетаний» Саратова в самую популярную дату года с 09:00 и до полуночи, чтобы у всех желающих была возможность зарегистрировать свои отношения в «красивую» дату. Последняя торжественная церемония бракосочетания 21 августа 2021 года состоялась в 22:00.
«Мы считаем, что эксперимент удался», — добавила начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области.
ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за первое полугодие зарегистрировали 41 666 актов гражданского состояния.
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