Саратов, 23 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Саратовской области 21 августа до полуночи шла регистрация браков. Минувшая суббота стала абсолютным рекордсменом года в регионе по числу желающих узаконить отношения в один день. Всего в предпоследнюю субботу августа брак заключили 340 пар, заявила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Дарья Драй ИА REGNUM Свадебные ромашки

«Красивую» дату — 21.08.21 для бракосочетания выбрали 46 пар, которым выдали свидетельство о заключении брака в Энгельсском отделе ЗАГС, 39 пар саратовцев расписали в Ленинском отделе, еще 38 пар стали семьей во дворце бракосоцетаний Саратова.

Со слов Пономаревой, в этом году органы ЗАГС Саратовской области пошли на эксперимент — организовали проведение регистраций браков во «Дворце бракосочетаний» Саратова в самую популярную дату года с 09:00 и до полуночи, чтобы у всех желающих была возможность зарегистрировать свои отношения в «красивую» дату. Последняя торжественная церемония бракосочетания 21 августа 2021 года состоялась в 22:00.

«Мы считаем, что эксперимент удался», — добавила начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за первое полугодие зарегистрировали 41 666 актов гражданского состояния.

Читайте также: Жители Саратовской области всё чаще вступают в брак с иностранцами

Читайте также: В Саратовской области количество браков превысило число разводов