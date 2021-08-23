Обнародованы первые фото нового внедорожника Tank 600
Пекин, 23 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Концерн Great Wall Motor представил фотографии нового среднеразмерного внедорожника Tank 600. Снимки распространила пресс-служба автопроизводителя.
Таким образом, китайский концерн выпустит вторую модель под маркой Tank.
Новинка основана на «тележке» с отдельной лонжеронной рамой. Пятиместный внедорожник позиционируется, как семейный автомобиль. Выполнен Tank 600 в брутальном стиле. Модель получила массивные формы и большую радиаторную решетку с широкой окантовкой, покрытой хромом.
Под капотом новинки будет установлен трехлитровый турбодвигатель производительностью 354 л. с. и крутящим моментом 500 Нм. В качестве трансмиссии будет предусмотрен девятиступенчатый «автомат». Модель получит систему полного привода.
Дебют Tank 600 состоится в конце августа 2021 года на автомобильной выставке в Чэнду.
Ранее стало известно, что Great Wall оснастит новый серийный пикап на базе концепта X Cannon шестицилиндровым двигателем.
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