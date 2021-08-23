Махачкала, 23 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки зафиксирован еще 21 случай летального исхода от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число скончавшихся от опасной инфекции граждан достигло в регионе 2107 человек, сообщили 23 августа в федеральном оперативном штабе

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По показателю смертности от ковид Дагестан занимает второе место в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставрополья (2168 умерших).

За прошедшие сутки в республике увеличилось на 195 человек число носителей коронавируса. Общее количество заразившихся за все время пандемии достигло 46 276 человек. Из них сумели справиться с болезнью 41 447 пациентов, в том числе 202 — за последние сутки.