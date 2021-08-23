Нижний Новгород, 23 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 23 августа выявили 454 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 498 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 152 743 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

За последние сутки выписаны 534 человека, всего выздоровели с начала пандемии 139 115 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 27 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5651 человека. Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7977 человек. За минувшие выходные дни число активных носителей снизилось почти на 200 человек.

Напомним, по состоянию на 20 августа в регионе проведено 3 365 693 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 8060 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 236,4.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,95. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 20 августа остаются свободными 28% коек в ковид-центрах.