Ижевск, 23 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Пистолет Лебедева компактный (ПЛК) придёт на смену пистолету Макарова, который используют сотрудники МВД России. Ведомство и группа компаний «Калашников» готовят соответствующий контракт, сообщили 23 августа в пресс-службе оружейного концерна.

УФССП по ЯО Пистолет Макарова

В настоящее время в МВД подходит к концу опытная эксплуатация ПЛК. Около 100 тыс. пистолетов Макарова насчитывается у российских силовиков в настоящее время.

«Сейчас заказчиком пистолета Лебедева выступает Министерство внутренних дел, именно там ПЛК должен заменить пистолет Макарова», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Темпы перевооружения «будет определять заказчик», добавили в «Калашникове».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Росгвардия приняла на вооружение новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификацию МПЛ-1.

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