Кемерово, 23 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Кемеровская область активно возвращает в сельхозоборот плодородные земли, которые в советское время приносили хорошие урожаи, но стали бросовыми после развала хозяйств. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Pixabay.com Сельскохозяйственные земли

Глава региона подчеркнул, что задача — вернуть в сельхозоборот все земли, брошенные после распада СССР.

«За время подготовки к 300-летию Кузбасса уже введено 43 тысячи гектаров таких полей, в текущем году планируем вернуть в севооборот ещё 45 тысяч гектаров — больше, чем за три предыдущих года. Разработка дополнительных сельхозплощадей — гарантия продовольственной безопасности региона, комплексное развитие сельских территорий, надежный вклад в экономку и экспортный потенциал», — отметил Цивилёв.

Отметим, что по областной программе аграриям возмещают до 90% от понесённых затрат по освоению брошенных земель. В 2020 году общая сумма субсидий, выделенных из областного бюджета, составила 31,5 млн рублей. Субсидии получили 18 предприятий.