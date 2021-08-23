Улан-Удэ, 23 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ следователи расследуют гибель работника теплогенерирующей компании. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда».

Следственное управление СКР по Бурятии Тепловая камера

Погибший вечером 22 августа выехал в составе дежурной смены выехал по заявке местных жителей об отсутствии горячей воды. В тепловой камере слесарь открыл задвижку, чтобы стравить из системы скопившийся воздух, после чего поднялся наверх.

«Через некоторое время, услышав шум воды, свидетельствующий о выходе воздуха, он спустился обратно, чтобы закрыть заслон. Однако спустя несколько минут мужчина перестал отзываться. Видимость внутри коллектора из-за пара была плохая. Напарник спустился вслед за ним в коллектор и обнаружил слесаря мертвым в кипятке», — отметили в управлении.

В следствии полагают, что из-за мокрых труб работник оступился и упал в горячую воду. В рамках расследования следователи намерены установить всех виновных в трагедии их числа работников предприятия.