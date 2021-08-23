Москва, 23 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В РФ повышенный интерес к краткосрочной аренде жилья вспыхнет на время новогодних каникул. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила Замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала прогнозы о предстоящем подорожании аренды квартир.

Merio Аренда

«Начиная с середины августа и до конца сентября — один из самых урожайных периодов в году для арендодателей, — сказала Школьная. — В это время возвращаются студенты, трудовые мигранты, заканчиваются отпуска у сотрудников и так далее. Поэтому всплеск в аренде — классическое сезонное явление. Затем интерес к аренде жилья войдет в спокойное русло до середины декабря, а в конце декабря мы снова увидим повышенный интерес к краткосрочной аренде жилья на время новогодних каникул».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что покупка недвижимости для сдачи в аренду в России может стать нецелесообразной для инвестиций.