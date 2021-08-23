Москва, 23 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) предложил отказаться от лимита на легионеров. Об этом 23 августа заявил глава организации Александр Дюков в эфире телеканала «Россия-24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Дюков

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе», — сказал Дюков.

13 августа сообщалось, что РФС разослал клубам премьер-лиги проект реформ российского футбола, в котором в том числе предлагается отменить лимит на легионеров.

Напомним, лимит на легионеров действует в российском футболе с 2005 года. С сезона 2020/21 число иностранных игроков на поле не ограничивается, но в заявке клуба их не может быть больше восьми.

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