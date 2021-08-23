Уфа, 23 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Проверку информации в СМИ о поборах в школе Уфы организовала прокуратура Башкирии. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Сообщается, что в СМИ была опубликована жалоба матери ребенка, который идет учиться в первый класс школы №26 на поборы в благотворительный фонд.

«Будет проверено соблюдение законодательства об образовании и благотворительной деятельности, при выявлении нарушений приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.