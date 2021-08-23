Нижний Новгород, 23 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Нижегородская область рассчитывает на решение вопроса строительства высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород. По этому проекту была проведена большая работа, сообщил на встрече президенту России Владимиру Путину нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

«Самолеты убьет сразу», — отметил президент.

Нижегородский инвестор по аэропортам считает, возразил Никитин, что ВСМ, напротив, будет выгодна, «Нижний Новгород, по сути, станет еще одним аэропортом города Москвы».

«По большому счету можно будет из центра за 1 час 40 минут, за 1 час 50 минут из центра до центра доехать… Поэтому получается суперагломерация. Многие говорят, что это приведет к оттоку. А я считаю, что, наоборот, к притоку. Потому что на самом деле, когда долго ехать, тогда люди уезжают работать и там живут. А тут можно будет чуть ли не на работу ездить. По крайней мере, с промежутками», — отметил Никитин, добавив, что рабочая сила все равно уезжает.

Он напомнил, что уже был проработан земельный участок и подготовлена проектная документация.

«Знаю, что в Правительстве есть до 2030 года проект «Агрессивное развитие инфраструктуры». Будем ожидать, когда появится возможность», — выразил надежду глава области.

«Все будем рассматривать по ходу реализации того, что уже согласовано», — ответил Путин, заявив, что Нижегородская область набрала хороший темп, а предложения местных властей выходят за рамки предыдущих договоренностей.

Напомним, президент России прибыл в Нижегородскую область в связи с 800-летием Нижнего Новгорода. В ходе визита состоялась встреча с главой региона.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство ВСМ Москва — Нижний Новгород рассматривалась в качестве участка будущей магистрали Москва — Казань. Столицу с Нижним Новгородом должен был соединить участок ВСМ Железнодорожный—Гороховец. Его строительство оценивалось в 621,5 млрд рублей. И только этот участок вошел в комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

В декабре 2018 года сомнения в экономической целесообразности проекта высказал министр финансов Антон Силуанов. Министр подчеркнул, что скептически относится к данному проекту, поскольку Российские железные дороги (РЖД) и Министерство транспорта «преподносят его как новаторский проект». Однако будет ли здесь экономика, задался вопросом Силуанов.

В марте 2020 года заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин объяснил, что Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), соединяющей Москву и Казань, отложено, в связи с необходимостью больших финансовых затрат, а также детальной проработкой обоснования по объему пассажиропотока.

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