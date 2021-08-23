Берлин, 23 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В 2014 году вопрос о принадлежности полуострова Крым был окончательно решен и потому никакие инициативы провокационного характера не смогут убедить его жителей изменить свое решение. Об этом 23 августа заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Mid.ru Сергей Нечаев

«Вопрос о принадлежности Крыма был окончательно решен в 2014 году, когда жители полуострова не приняли государственный переворот на Украине, воспользовались закрепленным в Уставе ООН правом на самоопределение и в ходе мирного и демократического вотума высказались в пользу вступления в состав Российской Федерации. Никакие «платформы» не убедят их изменить это решение и не повернут историю вспять», — сказал он в своем комментарии немецкой газете Welt am Sonntag в связи с проведением в Киеве 23 августа международного саммита «Крымская платформа».

Также российский посол добавил, что об этом также говорят данные последних социологических опросов, согласно которым 93% жителей Крыма положительно оценивают воссоединение полуострова с Россией.

Отметим, т.н. саммит «Крымская платформа» проходит в Киеве 23 августа и на нем обсуждают вопрос о возможности «возвращения» Украиной контроля над полуостровом.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.